أعراض نقص فيتامين B12 .. وطرق علاجه

وأوضح الأطباء فائدته فى تقليل فرص الإصابة بنوع من فقر الدم، وفقا لما جاء فى المعاهد الوطنية للصحة (NIH). وعند نقص فيتامين B12 يصبح الجسم بطيئ التطور، ناتجا عنه ظهور بعض الأعراض تدريجيا، منها: -تنميل فى الأطراف. -صعوبة فى المشى. -التهاب وتورم اللسان. -ضعف الذاكرة والإعياء. -فقر الدم. وأشار الأطباء إلى أن الإهمال فى تلك الأعراض وعدم الذهاب إلى الطبيب يعرض الفرد إلى سهولة إصابته بالأمراض المزمنة. وعند نقص فيتامين B12 أشارت هيئة الخدمات الوطنية إلى تناول بعض الأطعمة منها اللحوم، والمأكولات البحرية مثل السلمون، ومنتجات الألبان، والبيض.

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