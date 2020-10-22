صور: ملابس المحجبات فى شتاء 2021

ومن القطع الأساسية للمحجبات التى تجعلهن يواكبن موضة الشتاء 2020 و2021، المعاطف الطويلة التى تساعد فى الحصول على الشعور بالدفء بالإضافة إلى الاحتشام، كما يمكن تنسيقها مع أى إطلالة خلال الشتاء. ويعد الكارديجان الصوف من القطع الأساسية فى شتاء 2021 الذى يمنح البساطة والدفء. وتعتبر التنورة البليسيه الفضفاضة تلعب دورا مهما فى الظهور بإطلالة محتشمة دفيئة، والجاكيت الجينز ذو خامة ثقيلة والذى يتناسب مع بلوفر خفيف أسفله. والكاب يعد من القطع الأساسية التى تجعل الفتيات المحجبات تواكبن موضة الشتاء 2021 والظهور بإطلالات أنثوية أنيقة فى الخروجات المسائية أو أماكن العمل.

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