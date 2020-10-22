صور: أجمل فساتين فى حياة البولندية جوانا كروبا

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وتعتبر جوانا كروبا عارضة أزياء بولندية المولد، ولكنها أمريكية الجنسية، وهى أبرز من ظهر فى البرنامج التلفزيونى الشعبى الرقص مع النجوم.
ونالت كروبا أفضل عارضة الأزياء لما تتمتع به من إطلالات أنثوية أنيقة، لجمالها الجذاب وإطلالاتها التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ المليون ونصف عبر "إنستجرام".
وتألقت جوانا بفساتينها الأنيقة عبر صفحتها على "إنستجرام" والتى أظهرت من خلالها مدى بساطتها وتميزها فى اللون الأسود والأبيض، بالإضافة إلى تألقها إطلالتها أثناء فترة حملها.
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