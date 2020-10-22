فيديو.. كلب يبحث عن الآيس كريم ويلقى العلبة الفارغة فى المهملات

ويمر أصحاب الحيوانات الأليفة بالكثير من المواقف الكوميدية، وتداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لـ كلب يبحث عن الآيس كريم بدلا من اللحم. وظهر الكلب فى الفيديو وهو يحاول فتح الثلاجة ليسرق منها الآيس كريم، أثناء نوم صاحبه، وفقا لما جاء فى صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" وبعد الانتهاء من تناول الآيس كريم، أخفى أثر فعله وألقى العلبة الفارغة فى سلة المهملات.

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