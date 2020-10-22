فيديو- إل جى تطرح أول تلفاز قابل للطى

ويعد "Signature OLED R" هو أول تلفاز بشاش قابلة للطى، والذى يمكن وضعه داخل صندوق صغير وإخراجه عند الحاجة حتى لا يشغل مساحات كبيرة.

وتتميز شاشة التلفاز بأنها مكن طيها بصورة جزئية أو كلية داخل قاعدة سفلية مثبتة ضمن هيكل خاص بحمايته، وفقا لما جاء فى "إل جي نيوزروم".

وتبلغ مساحة شاشته 65 بوصة، وهى من نوع "OLED" وهو ما يمنحها إمكانيات كبيرة على عرض الصور عالية الدقة والتحكم بدقة الصورة ومميزاتها، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سعره 87 ألف دولار.

وتستهلك شاشة "Signature OLED R" كمية قليلة من ااكهرباء، بالإضافة إلى قاعدته الأساسية المختلفة التصميمات والمصنوعة من الألومينيوم مع توفير مكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا سينمائيا.

ومن الممكن أن يوصل التلفاز لا سلكيا، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بشبكات الإنترنت والأجهزة الذكية.