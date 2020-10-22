هانى الناظر: السردين يقوى المناعة لمقاومة الإصابة بكورونا

وأشار الناظر، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إلى أن للأسماك فوائد فى إمداد الفرد بفيتامين "دال" المسؤول عن تقوية جهاز المناعة لأجل مقاومة الإصابة بفيروس كورونا. وذكر الناظر الأنواع المفيدة من الأسماك، وهى: الماكريل، والسردين، والتونة، والدراك، وجرم البياض، وسليخ بياض، وجميعها منتشرة فى البحر الأحمر.

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