فى اليوم العالمى لـ التأتأة .. طريقة تعامل الوالدين مع طفلهم المصاب

وتبدأ عادة التأتأة فى عمر السنتين وخمس سنوات، ولكن تبدأ الخطورة عند الاستمرار فى التلعثم لفترة أطول.

وأشارت وزارة الصحة مسبقا، إلى أنه على الرغم من الاعتقاد الكبير بأنها ناجمة عن وجود اختلاف فى التوصيل عبر أجزاء الدماغ المسؤولة عن الكلام، ولكن تلك التوصيلات الدماغية لدى الأطفال لا تزال فى مرحلة النمو، ما يوضح إمكانية تخلص الكثير من الأطفال من التأتأة فى النهاية لسهولة علاجها كلما كانوا أصغر سنا.

وهناك عدد من الخطوات التى يجب على الوالدين اتباعها لمساعدة الطفل المصاب، منها:

-التحلى بالصبر وتوفير بيئة هادئة له.

-تجنب التصحيحات والانتقادات أو التعليقات.

-تجنب الطلب بأن يتحدث بدقة أو بشكل صحيح فى جميع الأوقات.

-عدم مقاطعته أو إجباره بإعادة نطق الكلام.

-مخاطبة الطفل ببطء ووضوح.

-المحافظة على اتصال العين عند التحدث معه.

-الامتناع عن مقارنته بالآخرين.

-تجنب جعله يتحدث أو يقرأ بصوت عال عندما تزداد التأتأة.