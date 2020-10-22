منها الشيكولاتة .. أطعمة تسبب الصداع النصفى

وأوضح أن الأطعمة التى تحتوى على هرمون السيروتونين تثير نوبات الصداع النصفى لدى الإنسان، والتى منها الشوكولاتة والجبن والبارميزان والجبنة الموزاريلا واللحوم المدخنة والكحوليات، وغيرها من المنتجات، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

لذلك حذر رينات من الأطعمة التى تحتوى على مواد تؤثر على نظام السيروتونين فى الدماغ، مضيفا أنه على الفرد أن يجزأ الوجبات نحو 5 أو 6 مرات على مدار اليوم، مشيرا أن الجوع أحد مسببات الصداع النصفى.