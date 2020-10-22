إنفوجراف: قبل بدء موسمها .. فوائد الفواكه الحمضية





تعتبر فاكهة الحمضيات من أكثر الفواكه المنتشرة فى فصل الشتاء، لدورها الفعال فى تقوية جهاز المناعة وحماية الفرد من الإصابة بالأمراض والفيروسات المختلفة التى منها كورونا

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز فوائد الفواكه الحمضية. وتحتوى الفواكه الحمضية على مركبات الفلافونويد التى تتمتع بالخصائص المضادة للسرطان وأمراض القلب، وأشهرها الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفى. وتؤثر تلك الفواكه على البشرة والشعر من خلال الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة، وتقوية الشعر ومنعه من التساقط. وتعمل الفواكه الحمضية على تحسين صحة الجهاز الهضمى، ومساعدة متناوله على فقدان الوزن، والوقاية من السرطان وتكون حصى الكلى. وتعزز الفواكه الحمضية من صحة القلب لغناها بالعناصر الغذائية، وقصر فترة الإصابة بنزلات البرد لاحتوائها على فيتامين سى.

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