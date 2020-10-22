طريقة تحضير شوربة السى فود بالكريمة فى المنزل

وتعد "شوربة السى فود بالكريمة" من الأطعمة المفضلة للكثير، لغناها بالعديد من القيم الغذائية التى تحافظ على صحة الفرد، فهى تحتوى على أوميجا 3 اللازم للحماية من جلطات الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول فى الدم وتأخر علامات الشيخوخة لأن بها الجيلاتين الغنى بالكولاجين، وتعزز عمل الجهاز الهضمى وتقوية العضلات.

ولتحضير شوربة السى فود بالكريمة فى المنزل، نحتاج إلى:

-300 جرام من الجمبرى المقشر.

-200 جرام من الكابوريا.

-100 جرام من السمك الفيليه المقطع.

-200 جرام من الكاليمارى.

-4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

-1 حبة من الفلفل الحلو.

-بصلة مفرومة.

-ربع كوب من الدقيق.

-2 كوب من الحليب.

-2 كوب من كريمة الطبخ.

-ربع كوب من مرق السمك.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

-ملعقة صغيرة من بهار السمك.

-2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.



طريقة التحضير:

إذابة 3 ملاعق من الزبدة فى وعاء متوسط الحجم، ويوضع به الجمبرى والكابوريا وسمك الفيليه والكاليمارى، وتقلب تلك المكونات جيدا حتى تنضج ثم تبعد على النار وتترك جانبا.

إحضار ما تبقى من الزبدة لإذابته فى وعاء آخر على الناس وإضافة البصل، ثم وضع الفليفلة وخليط الأسماك الذى فى الوعاء الآخر ومرق السمك.

وإضافة الملح والفلفل والحبهان وبهار السمك والكزيرة، ثم سكب الحليب والكريمة فوق المكونات وتترك حتى تغلى لمدة 5 دقائق.

ذوبان الدقيق بقليل من الماء لإضافته على المكونات مع التحريك المستمر لأجل الحصول على خليط ثقيل القوام.

وتترك تلك المكونات حتى غليانها ثم تقدم ساخنة.