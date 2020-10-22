مشروبات تقوى مناعة طفلك وتحميه من تأثيرات كورونا





مع نزول الأطفال المدارس تشعر الأمهات بالخوف المستمر من إصابتهم بعدوى كورونا ، لذلك يتجه البعض منهن إلى الاهتمام بالأطعمة والمشروبات التى تحفز الجهاز المناعى لدى أبنائهن.

ومن بين المشروبات التى تحفز الجهاز المناعى، وفقا لموقع "ذا هيلث": -عصير البطيخ: يحتوى على نسبة عالية من الماء التى تحافظ على رطوبة الجسم وإزالة السموم منه، لأنه يحتوى على عناصر غذائية صحية مثل فيتامين سى وأ اللازمان لتقوية المناعة. -عصير الحمضيات: تعد من أفضل المصادر لفيتامين سى، الذى يلعب دورا مهما فى تعزيز الجهاز المناعى ويحارب العدوى والأمراض الفيروسية. -عصير الطماطم: الذى يحتوى على حمض الفوليك الذي يخفف من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية التى تمد الجسم بالفوائد الصحية. -عصير التفاح: يساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات لغنى قشور التفاح من الفلافونويد.

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