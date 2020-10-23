صور.. نجاح عملية استخراج فرامل دراجة من عين طفل بسوهاج 

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وأوضح فى بيانه، اليوم الخميس، أن الفريق الطبى تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج هذا الجسم المعدنى، مع المحافظة على سلامة العين والعصب البصرى.
وذكر الدكتور حسان النعمانى، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى، أن الطفل حضر إلى المستشفى الجامعى فى حالة خطيرة وسيئة، بعد سقوطه من على دراجته مما تسبب فى اختراق مقبض فرامل الدراجة لداخل عينه.
وأضاف الدكتور حمدى سعد، مدير المستشفى، أنه تم حجز الطفل على الفور بطوارئ قسم طب وجراحة العين، وإجراء الفحوصات والإشعات اللازمة التى أفادت بوجود جسم معدنى بجوار العين وملاصقة للعصب البصرى داخل تجويف "حجاج العين".
وكشف الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، بأن العملية تعد من العمليات الخطيرة التى تحتاج إلى دقة ومهارة عالية فى إجرائها، حيث تمكن الفريق الطبى بقيادة الدكتور أسامة على محمد أستاذ جراحة العيون، وضم الدكتورة سارة صلاح مدرس مساعد، والدكتورة مريم عبدالموجود، والدكتور أحمد حلمى، والدكتور ماريو مجدى بإجراء جراحة دقيقة لإزالة هذا الجسم مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصرى، ونوه إلى أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ عين الطفل، وهو الآن فى حالة مستقرة.
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