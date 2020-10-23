أمازون تمدد قرار عمل موظفيها من المنزل 8 أشهر بسبب كورونا

وأكدت الشركة عبر منشور على مدونتها، أنها تهتم فى المقام الأول بصحة وسلامة موظفيها، كما توقعت أن تستغرق الأمور بعض الوقت حتى تعود إلى طبيعتها.

وقالت أمازون إنه يمكن الاستمرار حتى 30 يونيو 2021 بأداء مهام العمل من المنزل، غير مفصحة عن أى تفاصيل بشأن عدد الأشخاص الذين سيطبف عليهم هذا القرار، ولا عن عدد الوظائف التى يشملها.

وعلى جانب آخر، تجبر طبيعة العمل عددًا كبير من الموظفى على العمل بمستودعت الشركة حيث يتولون مهام توصيل الطلبات، مما يعنى أنهم ليوا معنين بقرار العمل من المنزل.