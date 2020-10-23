الصحة العالمية : هذا الإجراء سيغير الواقع بشأن فيروس كورونا

ووفقًا لموقع "العربية"، قال راين، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: "يمكننا تحسين الأمر فعلا وتغيير الواقع من خلال التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا فى الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".

وتابع: "لا أعتقد أن هذا الأمر يطبق بشكل منهجى وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الإصابات، مضيفًا : "48 عضوا بالمنطقة الأوروبية سجل زيادة عدد الاصابات بكوفيد 19 الأسبوع الماضى بـ50%"