الصحة العالمية : هذا الإجراء سيغير الواقع بشأن فيروس كورونا

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ووفقًا لموقع "العربية"، قال راين، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: "يمكننا تحسين الأمر فعلا وتغيير الواقع من خلال التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا فى الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".
وتابع: "لا أعتقد أن هذا الأمر يطبق بشكل منهجى وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الإصابات، مضيفًا : "48 عضوا بالمنطقة الأوروبية سجل زيادة عدد الاصابات بكوفيد 19 الأسبوع الماضى بـ50%"
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