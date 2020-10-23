دراسة: النظام الغنى بمضادات الأكسدة يساعد فى خفض ضغط الدم

أفادت دراسة أولية أجريت فى جامعة لندن، بأن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يتضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافانول الغنية بمضادات الأكسدة، بما فى ذلك الشاى، والتفاح، والتوت، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.





وعكفت الدراسة التى نشرت نتائجها فى دورية " تقارير علمية"، على تتبع النظام الغذائى لأكثر من 25000 شخص فى مقاطعة "نورفولك" فى المملكة المتحدة، ليتم مقارنته بمستويات ضغط الدم. وعلى نقيض معظم الدراسات الأخرى التى تبحث فى الروابط بين التغذية والصحة، لم يعتمد الباحثون على إبلاغ المشاركين ىي الدراسة عن نظامهم الغذائى ولكن بدلاً من ذلك قاموا بقياس مستويات تناول "الفلافانول" بموضوعية باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية، مثل مؤشرات المدخول الغذائى، أو التمثيل الغذائى، أو الحالة التغذوية الموجودة فى دمائنا. وأشار الباحثون إلى أن الدراسات السابقة غالبا ما كانت تعتمد على عدد كبير من السكان والبيانات المبلغ عنها ذاتيا لاستخلاص النتائج، لكن هذه الدراسة تعد أول دراسة وبائية بهذا المقياس للتحقيق الموضوعى فى الارتباط بين مركب نشط بيولوجيًا كالفلافانول، وضغط الدم المرتفع.

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