وجاء الهاتف الجديد مزودًا بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 295 شمعة/م. فيما جاء هيكل الجهاز مقاوما للرطوبة والغبار، أبعاده (165.7/76.9/9.3) ملم، ووزنه 206 جرامات، محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش. وحصل هاتف هواوى الجديد على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.1, no Google Play Services، وعلى معالج Kirin 710A ثمانى النوى بتردد 1.7 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4. وأتت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز مزودة بـ 4 عدسات بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية لـ هاتف Y7a، فجاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. هواوى تزيح الستار عن مواصفات هاتفها الجديد Y7a على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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