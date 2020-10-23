دراسة: مشاعر الخوف تساعد الإنسان على التباعد الجسدى أثناء كورونا

وحددت دراسة حديثة أجرتها "كلية كونراد" فى جامعة "هيوستون" الأمريكية عنصرين رئيسيين للرسائل، هما السلبية وإسناد الخصائص البشرية إلى أشياء غير بشرية، يمكن أن يحسنا إقناع تلك النداءات ويؤدى إلى الامتثال لإرشادات الوقاية من الجائحة.

ووفقًا للدراسة التى شارك فيى إعدادها "بريانكو جوتشايت"، أستاذ مساعد فى جامعة "هيوستون"، فإن تعديل الرسائل للتأكيد على النتائج الصحية السلبية المرتبطة بعدم اتباع إرشادات التباعد الجسدى، بما فى ذلك احتمال المرض الشديد أو الوفاة، يمكن أن يقنع الناس بشكل أكثر فعالية بالامتثال.

ووجدت الدراسة أن إضافة سمات بشرية مخيفة إلى فيروس كورونا غير المرئى، مثل الوجه الأحمر المخيف ذى الأسنان الحادة الطويلة والمخالب، يعزز هذه الرسالة بشكل كبير.

وقد طبق الباحثون نظرية التركيز التنظيمى، وهى نظرية إقناع فى مجال علم النفس تركز على تأطير المعلومات إما سلبًا أو إيجابيًا، استنادًا إلى سيناريو افتراضى لمتجر سوبر ماركت، وتم تقديم رسائل مختلفة عن المسافات الجسدية للمشاركين فى الاستطلاع والتى إما تستخدم لغة وقائية أو ترويجية - بعضها يتضمن وجهًا مخيفًا "السيد القاتل فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت الرسائل الوقائية أن التكاليف المحتملة والنتائج السلبية إذا لم تحافظ على مسافة جسدية، فقد تصب بالعدوى وتعرض حياتك للخطر.

فى المقابل، أبرزت الرسائل الترويجية الفوائد المحتملة والنتائج الإيجابية، إذ يحميك الحفاظ على المسافة الجسدية من العدوى ويؤمن حياتك، كما كانت اللغة الوقائية أكثر فاعلية بشكل ملحوظ فى هذه الدراسة.

وعلى الرغم من الارتفاع المستمر فى حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات، يقلل العديد من الأشخاص من أهمية الالتزام بالمسافة الجسدية، فقد وجدت دراسة استقصائية لعمال البقالة والأغذية أجراها الاتحاد الدولى لعمال الأغذية والتجارة فى بداية الوباء فى الربيع الماضى، أن ما يصل إلى 85% من العملاء فى محلات البقالة والتجزئة لم يمارسوا التباعد الاجتماعى.

كما كشفت دراسات استقصائية أخرى أن الناس يقللون باستمرار من خطر الإصابة بأنفسهم أو نقل الفيروس للآخرين.

ويأمل الباحثون أن تتكيف صناعة الخدمات وتغير طريقة تأطيرها وتقديم نداءات التباعد الجسدى، ولا سيما شركات البيع بالتجزئة والبقالة الصغيرة التى تفتقر إلى الموارد اللازمة للتنفيذ الكامل للتدخلات الصحية والسلامة المكلفة.