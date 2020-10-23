فيديو .. ViVO تطرح أحدث هواتفها بأرخص سعر

وزودت الشركة الهاتف بمواصفات ممتازة، حيث من المقرر أن تطرحه بسعر 110 يورو، لينافس هواتف هواوى، وسامسونج، بحسب روسيا اليوم.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومحمى بزجاج ضد الخدوش والصدمات، أبعاده (164/76.3/8.4) ملم، ووزنه 192 جرامًا.

ويحظى iQOO U1x بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (720/1600) بيكسل، تصل أبعادها إلى "20:9" ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.

وحول معالج الهاتف فجاء Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 بتردد 1.8 جيججاهيرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائى 4-6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وعن كاميرات الهاتف فجاءت الخلفية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميجابيكسل، أما الأمامية تتميز بدقة 8 ميجابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.