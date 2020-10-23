وزودت الشركة الهاتف بمواصفات ممتازة، حيث من المقرر أن تطرحه بسعر 110 يورو، لينافس هواتف هواوى، وسامسونج، بحسب روسيا اليوم.
ويتميز الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومحمى بزجاج ضد الخدوش والصدمات، أبعاده (164/76.3/8.4) ملم، ووزنه 192 جرامًا.
ويحظى iQOO U1x بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (720/1600) بيكسل، تصل أبعادها إلى "20:9" ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.
وحول معالج الهاتف فجاء Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 بتردد 1.8 جيججاهيرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائى 4-6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
وعن كاميرات الهاتف فجاءت الخلفية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميجابيكسل، أما الأمامية تتميز بدقة 8 ميجابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ViVO تطرح أحدث هواتفها بأرخص سعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.