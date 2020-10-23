صور .. أطول طالب فى العالم يتقدم بطلب لدخول جينيس

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وحسب سبوتنك، فإن الصور تعود لطالب، يبلغ من العمر 14 عامًا، فى إحدى المدارس الصينية، بمقاطعة سيتشوان.
وتقدم الطالب "كيو" بطلب لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول طالب فى العالم.
وحتى يتمكن "كيو" من الدراسة مع أقرانه، صنع له كرسى وطاولة، بمقاسات، ومواصفات خاصة.
وحمل مراهق أمريكى، منذ عامين، لقب "أطول طالب فى العالم"، حيث كان طوله 2.159 متر، وهو فى الـ 16 عاما من عمره.
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