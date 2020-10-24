الصحة العالمية تطالب الدول بإجراءات عاجلة لمنع موجة كورونا الثانية

وأضاف خلال إفادته الصحفية: "نحن على مفترق طرق حاسم بالنسبة لوباء كوفيد 19، خاصة فى نصف الكرة الشمالى ستكون الأشهر القليلة القادمة صعبة للغاية، وبعض البلدان تسير فى مسار خطير".

وأوضح غيبريسوس أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا فى معدل الإصابات، ما قد يؤدى قريبا إلى استنفاد موارد نظم الرعاية الصحية.

ودعا قادة العالم إلى منع هذا الانهيار واتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون زيادة الوفيات وإغلاق المدارس.