وأضاف خلال إفادته الصحفية: "نحن على مفترق طرق حاسم بالنسبة لوباء كوفيد 19، خاصة فى نصف الكرة الشمالى ستكون الأشهر القليلة القادمة صعبة للغاية، وبعض البلدان تسير فى مسار خطير".
وأوضح غيبريسوس أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا فى معدل الإصابات، ما قد يؤدى قريبا إلى استنفاد موارد نظم الرعاية الصحية.
ودعا قادة العالم إلى منع هذا الانهيار واتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون زيادة الوفيات وإغلاق المدارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تطالب الدول بإجراءات عاجلة لمنع موجة كورونا الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.