مرضى الحساسية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وحسب سبوتنيك، أوضحت ريجيخ، أن ذلك يعود لوجود كميات كبيرة من الجلوبولين المناعى "IgE"، عند هؤلاء الأشخاص، لتعرضهم بصفة مستمرة للحساسية.
وأوضحت أن مجموعة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تتطابق مع أعراض الإصابة بالحساسية الموسمية.
جدير بالذكر، أن المدخنين، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسب تصريحات لـ الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان.
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