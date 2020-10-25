النشرة المرورية : ازدحام على محور 26 يوليو .. والكبارى تعمل بشكل جيد

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى تعمل بشكل مرض.

وأوضح مراسل الراديو 9090 أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية ومداخل القاهرة الكبرى ومخارجها، تشهد ازدحاما أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان إلى 6 أكتوبر لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، وأعلى منطقة ناهية، وأعلى الدائرى المتجه من المرج إلى السلام.

وبالنسبة لمحور صفط فهناك بعض الأحجام ويفضل سلوك أحمد عرابى، كما نصح صابر بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، ولكن بالنسبة لأعلى كوبرى الحدائق فهناك بعض الأحجام ويفضل سلوك شارع مصر والسودان.

وأضاف أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية تعمل بشكل مرض وطبيعى ماعدا كوبرى أكتوير، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فهى تعمل بشكل جيد ومرض.