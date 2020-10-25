أحمد يونس: صباحك ومطرحك ويونس .. التريند الأول فى مصر

وأعلن يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، واحتلاله التريند الأول فى مصر، وعلق قائلا: "صباحك ومطرحك ويونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "المود قمر اوى"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "فى عظمة حصلت وبتحصل وهتحصل كل يوم فى صباحك ومطرحك برعاية أحمد يونس".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 للإعلامى أحمد يونس، النشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم ومجموعة من الأغانى المتنوعة، وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا