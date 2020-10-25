أعراض المراحل الأولى لسرطان الثدى وكيفية علاجه

وبحسب "روسيا اليوم"، يمكن تشخيص سرطان الثدى بسهولة حتى فى مراحله الأولى، لذلك يمكن علاجه بفعالية. ومع ذلك يزداد عدد الإصابات بهذا النوع من السرطان سنة بعد أخرى، حيث يصل عدد النساء المصابات به فى العالم إلى حوالى 1.5 مليون امرأة.

وكبقية أنواع السرطان، يتطور هذا النوع خلال السنة الأولى، ولكن معدل الوفيات فى السنة الأولى لا يتجاوز 10%، والمهم تشخيصه مبكرا، وأهم أعراض المرحلة الأولى لهذا السرطان ورم بسيط دون ألم على شكل حبة صغيرة، وتضخم العقد اللمفاوية الإبطية وظهور تجاعيد على جلد الصدر، وعند تطور المرض إلى المرحلتين الثالثة والرابعة ينمو الورم كثيرا ويتغير شكل الثدى ويصبح الجلد شبيها بـ "قشرة الليمون".

وتقول الدكتورة تاتيانا تشيتشكانوفا، أخصائية الأمراض السرطانية: لقد اتضح أن علاج المرض بصورة صحيحة خلال خمس سنوات يبقى أكثر من 50% من المصابات على قيد الحياة.

وتضيف: "مبدئيا ليس مهما التشخيص الأولى الذى حدده الطبيب، لأن مهمة كل طبيب تحديد الفحص اللازم، فإذا كانت فتاة شابة يجب فحص الثدى بالموجات فوق الصوتية، أما التصوير الشعاعى للثدى فيجرى لفئة النساء الأكبر سنا (39 سنة وأكثر)، لأن فعالية هذه الطريقة أعلى فى هذا العمر".

ووفقا لها، إذا شخصت الإصابة بالمرض فى مرحلته الأولى يمكن معالجته بالتدخل الجراحى فقط دون الحاجة للعلاج الكيميائى، وتقول "كل شيء يرتبط بمرفولوجيا الورم، لأن هناك أنواعا يسهل علاجها بالعملية الجراحية"، ولكن بعض النساء يرفضن إجراء عملية جراحية خوفا من تشوه صدرهن، وهذه المخاوف لا أساس لها، لأن الأطباء يمكنهم إعادة شكل الثدى إلى مظهره الأولى تماما بالتزامن مع عملية استئصال الورم السرطانى، أو حتى بعد عدة سنوات".