صور : بعد ظهورها الغريب على الريد كاربت .. أزياء أنيقة لـ سينتيا خليفة

وظهرت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة وهى مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت.
ولدت الفنانة سينتيا خليفة فى 16 فبراير 1992 فى لبنان، وبدأت فى مجال العمل وهى صغيرة حيث كانت تبلغ من العمر 11 عاما مع جورج خباز فى "عبدو عبدو".
وعند بلوغها 17 عاما عملت مذيعة فى قناة MTV اللبنانية منذ عام 2009، ومن الناحية الفنية حصلت على أول دور تمثيلى لها فى 2010.
وفى عام 2012 قدمت أول عمل وهو مسلسل "روبى" مع الفنانة سيرين عبد النور بدور "غادة".
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