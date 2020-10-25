صور : البدل الرسمية فى خريف 2020 .. وأغربها على الريد كاربت بـ الجونة

وظهرت البدل الرسمية فى خريف 2020 بتصاميم وخامات وقصات مختلفة حتى تواكب الإطلالات الأنثوية الأنيقة فى ذلك العام. واحتلت المقام الأول لدى السيدات سواء فى لقاءات العمل أو السهرات لذلك هناك العديد من الأشكال. كما لقيت البدل الرسمية رواجا كبيرا على "الريد كاربت" خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة. وظهرت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة وهى مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت. كما ارتدت الفنانة زينب غريب بدلة أثارت بها الجدل، حضرت بجاكيت أسود طويل مفتوح دون قميص، وبنطلون بنفسجى اللون وشفاف.

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