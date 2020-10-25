نصائح الصحة للوقاية من كورونا فى الانتخابات





فى اليوم الثانى من المرحلة الأولى للاقتراع والتصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، قدمت وزارة الصحة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" نصائح لحماية الناخبين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الصحة على ضرورة الإكثار من غسل اليدين، لمدة لا تقل عن 20 ثانية وخصوصا قبل عملية الاقتراع وبعدها. وأشارت إلى أنه فى حالة عدم توفر الماء والصابون يجب استخدام معقم اليدين الذى يحتوى على 60% كحول.

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