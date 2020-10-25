وأوضحت سفيتلانا أن الدجاج يعد أحد مصادر البروتين الذى يحتاجه الشخص للحصول على الأحماض الأمينية التي تشارك فى بناء العظام والعضلات والجلد وعناصر الدم والدماغ والأنسجة الأخرى. وأكدت خبيرة التغذية أن نقص الأحماض الأمينية يؤثر على الجهاز المناعى للفرد. وتابعت أن نقص الأحماض الأمينية تفقد الخلايا المناعية المصنعة لـ الجلوبولين المناعى قدرتها على إنتاج الكمية التى يحتاجها الجسم للاستجابة المناعية، وفقا لموقع "ناتشون نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخصائية : فيليه الدجاج يقوى المناعة ويحمى من الأمراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.