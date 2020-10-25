هانى الناظر يحذر من جديد : كورونا ينشط مع برودة الجو

وقال الناظر: "ما يحدث الآن فى أوروبا من تزايد حالات الاصابة بكورونا بشكل كبير يؤكد علميا وعمليا ما قلته فى مارس الماضى وعارضنى البعض عن غير علم فكما قلت هذا الفيروس ينشط جدا وينتشر مع برودة الجو نتيجة انخفاض درجات الحرارة".

وأشار الناظر إلى قلة نشاط الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات الشمس.

وأضاف قائلا: "وعندما ضربوا نموذج بدول الخليج قلت لهم أنهم هناك يعيشون تماما محاطين بأجهزة التكييف فى حين كان المرض ضعيف الانتشار فى الدول الإفريقية شديدة الحرارة".

وشدد الناظر خلال الفترة الحالية ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يجب اتخاذ الحذر والتعود على ارتداء الكمامة بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالكامل لأجل الوقاية من التعرض لموجة ثانية مثل أوروبا.