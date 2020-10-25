- 1/2
- 2/2
وقال الناظر: "ما يحدث الآن فى أوروبا من تزايد حالات الاصابة بكورونا بشكل كبير يؤكد علميا وعمليا ما قلته فى مارس الماضى وعارضنى البعض عن غير علم فكما قلت هذا الفيروس ينشط جدا وينتشر مع برودة الجو نتيجة انخفاض درجات الحرارة".
وأشار الناظر إلى قلة نشاط الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات الشمس.
وأضاف قائلا: "وعندما ضربوا نموذج بدول الخليج قلت لهم أنهم هناك يعيشون تماما محاطين بأجهزة التكييف فى حين كان المرض ضعيف الانتشار فى الدول الإفريقية شديدة الحرارة".
وشدد الناظر خلال الفترة الحالية ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يجب اتخاذ الحذر والتعود على ارتداء الكمامة بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالكامل لأجل الوقاية من التعرض لموجة ثانية مثل أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يحذر من جديد : كورونا ينشط مع برودة الجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.