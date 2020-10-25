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وأشارت الصحة إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء التواجد داخل منطقة الاقتراع، والتخلص منها بوضعها داخل كيس بلاستيكى وغلقه جيدا وإلقاؤه فى سلة المهملات.
ونصحت بالإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل عملية الاقتراع وبعدها، أو فرك يديك بمعقم يدين يحتوى على 60% كحول على الأقل.
وشددت على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وترك مسافة لا تقل عن متر بين الآخرين مع الالتزام بالعلامات المخصصة لتحديد المسافات الآمنة.
وشددت الصحة على أهمية تطهير الأقلام المستخدمة فى عملية الاقتراع، أو استعمال مناديل ورقية عند التصويت بالقلم.
وينصح بالعودة إلى المنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع عند معاناة الفرد من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسى التى منها الكحة أو ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة وضيق التنفس وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكمامة والتباعد والكحول .. أهم نصائح الصحة للناخبين للوقاية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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