نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. تجنب محورى صلاح سالم و26 يوليو

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وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى تعمل بشكل مرض.
وأوضح مراسل الراديو 9090 أن الكثافة المروية فى محافظة القاهرة والجيزة القليوبية تنحصر عند ميت نما المتجهة إلى ميدان المؤسسة، كما توجد بعض الأعمال فى قطاعات الطرق الدائرية عند المنيب وأعلى البساتين بالإضافة إلى الطريق المتجه من النفق الزراعى إلى نفق السلام.
وحذر من سلوك محور 26 يوليو ويفضل سلوك محور روض الفرج بدلا منه، مضيفا أن هناك ازدحامًا بمحور صلاح سالم عند نفق الفردوس.
وأعلن وجود كسر فى ماسورة مياه بمحور التسعين، بالإضافة إلى الأحجام عند كوبرى الحرفيين ناصحًا بسلوك محور جسر السويس.
أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرض.
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