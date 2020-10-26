نصائح حماية المستهلك قبل شراء حلاوة المولد

كما دعا الجهاز، فى بيان له، اليوم الأحد، بضرورة اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، والتى تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة وذات جودة جيدة.
وشدد على عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة التى لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية، مع مراعاة تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات، لافتًا إلى أنه يفضل تخزين الحلوى، ووضعها فى الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها، وعدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
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