ولدت لجين عمران فى 26 أكتوبر 1977 فى مدينة الجبيل شرق السعودية، وعملت كمقدمة برامج فى محطات عدة. وبدأت لجين مشوارها المهنى عام 1999 بالعمل فى المجال المصرفى، وتزوجت وهى فى عمر صغير من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم. وتميزت الإعلامية لجين بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة التى تنال بها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" الذين يتخطون حاجز الـ 9 مليون فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلادها.. أجمل صور لجين عمران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.