- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ويعد الجمبسوت من القطع المميزة التى يمكن الاعتماد عليها للحصول على إطلالة أنثوية أنيقة خلال المناسبات أو الخروجات المسائية.
وتستعين الفتيات بموضة الجمبسوت فى الخريف ويمكن تنسيقه مع حذاء ذى كعب عال أو بوت فخم للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقها مع حذاء رياضى للحصول على إطلالة كاجوال.
ومن بين أبرز ألوان الجمبسوت التى تكسو الخريف العسلى والبنى والأسود والزيتى، كما يمنح مرتديه الشعور بالراحة والأناقة.
ووصلت الجمبسوت على الريد كاربت خلال مهرجان الجونة السينمائى 2020، والتى زادت من إطلالات مرتديها أناقة وأنوثة.
وارتدت إنجى المقدم جمبسوت أسود اللون، كما تألقت الفنانة يسرا على الريد كاربت لأناقتها بجمسوت تجمع بين اللونين "روز جولد والأسود".
واستعانت زوجة اللاعب محمد زيدان فى إطلالتها بمهرجان الجونة بجمبسوت زيتى اللون، وبأكمام طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الجمبسوت يسيطر على خريف 2020.. نجم الريد كاربت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.