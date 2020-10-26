صور- الجمبسوت يسيطر على خريف 2020.. نجم الريد كاربت

ويعد الجمبسوت من القطع المميزة التى يمكن الاعتماد عليها للحصول على إطلالة أنثوية أنيقة خلال المناسبات أو الخروجات المسائية.

وتستعين الفتيات بموضة الجمبسوت فى الخريف ويمكن تنسيقه مع حذاء ذى كعب عال أو بوت فخم للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقها مع حذاء رياضى للحصول على إطلالة كاجوال.

ومن بين أبرز ألوان الجمبسوت التى تكسو الخريف العسلى والبنى والأسود والزيتى، كما يمنح مرتديه الشعور بالراحة والأناقة.

ووصلت الجمبسوت على الريد كاربت خلال مهرجان الجونة السينمائى 2020، والتى زادت من إطلالات مرتديها أناقة وأنوثة.

وارتدت إنجى المقدم جمبسوت أسود اللون، كما تألقت الفنانة يسرا على الريد كاربت لأناقتها بجمسوت تجمع بين اللونين "روز جولد والأسود".

واستعانت زوجة اللاعب محمد زيدان فى إطلالتها بمهرجان الجونة بجمبسوت زيتى اللون، وبأكمام طويلة.