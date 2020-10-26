أطعمة تفقد الوزن فى الشتاء.. منها السبانخ والجزر

وتوجد بعض الأطعمة التى يفضل تناولها عند الشعور بالجوع خلال موسم الشتاء لدورها فى إنقاص الوزن، والتى منها الجزر.
وأشار موقع "Eat this" إلى فائدة الجزر لكونه من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية اللازمة لإنقاص الوزن لدورها فى زيادة الشعور بالشبع والامتلاء.
ويتميز الفلفل الأحمر بغناه بالفيتامينات المهمة لزيادة عملية التمثيل الغذائى ويرعة حرق الدهون بالإضافة إلى الألياف الغذائية التى تساهم فى الشبع.
وتعتبر السبانخ من أفضل الأطعمة فى الشتاء لدورها فى زيادة الشعور بالشبع، فهى تحتوى على العناصر الغذائية المهمة لإنقاص الوزن منها الحديد وفيتامين سى، بالإضافة إلى دورها فى الوقاية من الأمراض.
ويساهم البروكلى فى إنقاص الوزن وإمداد الجسم بالطاقة والدفء خلال فصل الشتاء، لذا يفضل الإكثار من تناوله خلال ذلك الموسم.
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