سماح مهران تمثل مصر فى مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد

وقدمت سماح مهران مجموعاتها فى المهرجان، الذى شارك فى حضوره أحمد عليوة، رئيس الاتحاد العربى للموضة، وأطلقت على الكوليكش الجديد اسم "تيم بيسس" بهدف التنويع بحيث يكون جراند سواريه رغم أنه كان مفترض أن يكون "مور".

وأشارت مصممة الأزياء المصرية إلى المدة التى استغرقتها فى إعداد الكوليكشن والتى تتراوح من 3 إلى 4 شهور، وقالت إن الفنانة ملك قورة ارتدت فستانها والذى أظهر طاقة إيجابية وتلقت إشادة كبيرة بعد إطلالتها المميزة.

وأوضحت أن الفستان كان يحمل اللون "نود" وهو درجة جديدة يمكن أن تستعين بها الفتيات التى يردن التغيير، وجاء الفستان بتصميم ملكى حاز على إعجاب الحضور خصوصًا أنه كان مزين بالتطريزات البيضاء.

يذكر أن لسماح مهران بصمة واضحة بحفل الافتتاح لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، فقد ارتدت 4 نجمات فساتين من توقيعها، تميزت بجرأتها، وهو ما ظهر على النجمات نجلاء بدر، ساندى، بشرى، والإعلامية رضوى الشربينى.