ليس بينها قلة النوم.. 4 أسباب تصيب الشخص بالصداع

وهناك أسباب أخرى تعرض الفرد للإصابة بالصداع وفقا لموقع "Very well health"، منها: الخوف من العمل: يعانى الموظف من حالة من التوتر والقلق والخوف عند التعامل مع رؤسائهم، ناتجا عنه ارتفاع فى هرمون الكوريتزول والأدرينالين بالجسم، وهو ما يزيد من فرص الإصابة بالصداع النصفى. اتباع الدايت: يسبب قلة تناول الطعام أو إغفال بعض الوجبات فى نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم ناتجا عنها حدوث ضرر بالدماغ وزيادة تعرض الرد للإصابة بآلام فى الرأس. التدخين: تؤدى مادة النيكوتين فى حدوث ضيق بالأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، ومع قلة الدم المحمل بالأكسجين المتدفق إليه، تحدث الإصابة بالصداع. ربط الشعر: تعتاد بعض الفتيات على شد الشعر من الخلف عند رفعه بـ "توكة أستيك"، دون إدراك الضرر الناتج عن تلك الشدة وتأثيرها للضغط على فروة الرأس.

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