فيديو .. لياقة بدنية عالية .. روسى مسن يتسلق الجبال دون حبال

وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لرجل مسن يصل عمره إلى 70 عاما، وهو يتسلق الجبال بسلاسة من مرتفع صخرى رأسى بمحمية شتولبى الطبيعية فى روسيا. وظهر ديدوف وهو يهبط من المرتفع بشكل غريب، حيث يتمتع المسن بـ لياقة بدنية مرتفعة، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

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