واتساب بزنس يطرح خدمات جديدة تسهل عملية الشراء

وأشارت التقارير أن تطبيق "واتساب بزنس" يقدم مميزات تساعد العملاء على التسوق من خلال خدمات الدفع المقدمة. وأضاف التطبيق 3 تقنيات جديدة، وفقا لموقع "تايمز نيوز ناو"، الأولى تسمى "فيسبوك هوستينج سرفس" ومن خلالها تتمكن فيسبوك من جمع رسوما من الشركات. ولكن التقنية الثانية تساهم فى منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال". أما التقنية الثالثة تسمى "التسوق" وتعتمد على منح مستخدمى التطبيق خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة.

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