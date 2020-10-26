الصحة تكشف أهم طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى

وأكد الدكتورة إيمان، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع الاعتماد على الأكل الصحى وذلك من خلال تناول الخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى القليل من الدهون.
وشددت على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، محذرة من استخدام الهرمونات بطريقة خاطئة أو بدون استشارة طبية.
وأوضحت أنه يتم تشخيص سرطان الثدى عن طريق الأشعة والتى تشمل الماموجرام الرقمى الحديث والموجات الصوتية، ولكن هناك بعض الحالات التى تحتاج إلى أخذ عينات تشخيصية، أو زيارة أقرب وحدة صحية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لأجل الاطمئنان على صحة الثدى، لأن نسبة الشفاء تصل إلى 90% عند الاكتشاف المبكر.
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