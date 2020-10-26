فيديو وصور.. مدربة لياقة بدنية: قلة النوم بتخلى الإنسان يأكل أكتر

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "افصل واسمع"، مع محمد نشأت وشيماء حافظ، والمذاع عبر الراديو 9090، اليوم الإثنين، أنه من الممكن الحصول على فيتامين "د"، من خلال عدة أطعمة مثل التونة واللبن والسلمون وعيش الغراب.

كما نصحت بضرورة الحصول على قسط كافى من النوم قائلة: "قلة النوم بتخلى الإنسان يأكل أكتر، خصوصا الأكلات اللى مليانة سكر".