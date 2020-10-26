وأكد تيدروس، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن القضاء على الجائحة لن يتم إلا بالتزام كل فرد، وتقديم بعض التضحيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد والبقاء فى المنازل وتجنب الأماكن المكتظة، ووضع الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر.
ودعا إلى التضامن العالمى لمكافحة الجائحة، وعدم تسييسها، مشيرا إلى أن 148 دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس للتقاسم العادل للقاحات، وهو ما يعكس أن الغالبية العظمى من الدول متضامنة للقضاء على الجائحة، ومستعدة لمنح اللقاح لبعض مواطنى الدول الأخرى.
وحث تيدروس لاتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس، مع الموازنة بين حماية مصادر كسب العيش وحماية الأنظمة الصحية، منوهاً إلى حماية العاملين الصحيين الذين تعرضوا للضغط والإجهاد منذ مارس الماضى، ولازالوا يستقبلون المزيد من المرضى.
ولفت النظر إلى أن التزايد الكبير فى أعداد الإصابات الجديدة فى شمال الكرة الأرضية، واكتظاظ غرف العناية المركزة بالمرضى وخلال أيّام معدودة لن تتمكن من استيعاب المزيد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر عدم تتبع المخالطين لمصابى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.