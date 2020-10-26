منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر عدم تتبع المخالطين لمصابى كورونا

وأكد تيدروس، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن القضاء على الجائحة لن يتم إلا بالتزام كل فرد، وتقديم بعض التضحيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد والبقاء فى المنازل وتجنب الأماكن المكتظة، ووضع الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر.

ودعا إلى التضامن العالمى لمكافحة الجائحة، وعدم تسييسها، مشيرا إلى أن 148 دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس للتقاسم العادل للقاحات، وهو ما يعكس أن الغالبية العظمى من الدول متضامنة للقضاء على الجائحة، ومستعدة لمنح اللقاح لبعض مواطنى الدول الأخرى.

وحث تيدروس لاتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس، مع الموازنة بين حماية مصادر كسب العيش وحماية الأنظمة الصحية، منوهاً إلى حماية العاملين الصحيين الذين تعرضوا للضغط والإجهاد منذ مارس الماضى، ولازالوا يستقبلون المزيد من المرضى.

ولفت النظر إلى أن التزايد الكبير فى أعداد الإصابات الجديدة فى شمال الكرة الأرضية، واكتظاظ غرف العناية المركزة بالمرضى وخلال أيّام معدودة لن تتمكن من استيعاب المزيد .