ماء على سطح القمر.. ناسا تعلن تفاصيل اكتشافها المثير

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية جيم برايدنستاين، الاثنين، اكتشافا توصلت له "ناسا"، من شأنه أن يغير طبيعة المهام الفضائية إلى القمر، وذلك بعد العثور على مياه على سطحه المنير.





وفى تغريدة على موقع تويتر، قال جيم برايدنستاين: "نؤكد وجود مياه على سطح القمر المنار بواسطة الشمس، لأول مرة، وذلك باستخدام مرصد صوفيا". وأشار فى الوقت نفسه، بحسب "سكاى نيوز"، إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان من الممكن استخدام تلك المياه كمصدر، مضيفا : "التوصل إلى وجود ماء على سطح القمر أمر أساسى للخطط الاستكشافية (أرتيمس)". من جانبه، قال مدير قسم الفيزياء الفلكية فى ناسا، بول هيرتز: "أصبحت لدينا مؤشرات على أن الماء بتركيبته التى نعرفها موجود فى المنطقة التى تضيئها الشمس على سطح القمر".

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