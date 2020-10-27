الفستان القميص موضة 2020 .. يصل إلى الريد كاربت

والفستان القميص هو فستان يأتى بقصة قميص عند اللياقة والأكمام والأزرار الأمامية منه.

وتمنح موضة الفستان القميص مرتديها الشعور بالراحة والإطلالات الأنثوية الأنيقة.

وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدامه فى الخريف والشتاء عند ارتداء الفستان القميص الجلد لمنح إطلالة دافئة أنيقة، أو الاستعانة بالجواكيت أو الكارديجان الصوف الطويل.

واستعانت الإعلامية إنجى على بموضة الفستان القميص على الريد كاربت فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى، وتعرضت للكثير من الانتقادات.

وظهرت إنجى على وهى ترتدى الفستان القميص ذات اللوم الأبيض بأكمام طويلة، والذى يصل طوله إلى فوق الركبة ومربوط على شكل "فيونكة" من أسفل، ونسقته مع حذاء فضى اللون.