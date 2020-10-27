أطعمة ممنوع تناولها أثناء الدايت.. تحفز هرمون الجوع

يلتزم متبعو الدايت بالوجبات والكميات المسموحة لهم لأجل فقدان الوزن والحصول على الرشاقة المطلوبة، ولكن يجب الحذر من بعض الأطعمة التى تحفز هرمون الجوع ناتجا عنها زيادة الشهية.





وتجعل تلك الأطعمة الفرد يأكل بشراهة دون القدرة على السيطرة، وفقا لما جاء فى موقع "WebMD" منها:

-الخبز الأبيض، يفتقر إلى الألياف أو العناصر الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع، لذا يفضل استبداله بخبز الحبوب الكاملة لتجنب الشعور بالجوع.

-بياض البيض، يؤدى إلى عدم الشعور بالشبع بالرغم من فائدة الصفار لأنه يحتوى على مستويات عالية من البروتين والأحماض الأمينية المفيدة فى بناء الخلايا.

-البطاطس المقلية، تعمل على فقدان معظم فوائدها الصحية، وتتسبب الدهون المشبعة بها وكميات الصوديوم إلى زيادة الرغبة فى تناول الطعام.

-الأرز الأبيض، ينتج عنه عدم استقرار مستويات السكر فى الدم مما يزيد من الشعور بالجوع.