أطعمة ممنوع تناولها أثناء الدايت.. تحفز هرمون الجوع

وتجعل تلك الأطعمة الفرد يأكل بشراهة دون القدرة على السيطرة، وفقا لما جاء فى موقع "WebMD" منها:
-الخبز الأبيض، يفتقر إلى الألياف أو العناصر الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع، لذا يفضل استبداله بخبز الحبوب الكاملة لتجنب الشعور بالجوع.
-بياض البيض، يؤدى إلى عدم الشعور بالشبع بالرغم من فائدة الصفار لأنه يحتوى على مستويات عالية من البروتين والأحماض الأمينية المفيدة فى بناء الخلايا.
-البطاطس المقلية، تعمل على فقدان معظم فوائدها الصحية، وتتسبب الدهون المشبعة بها وكميات الصوديوم إلى زيادة الرغبة فى تناول الطعام.
-الأرز الأبيض، ينتج عنه عدم استقرار مستويات السكر فى الدم مما يزيد من الشعور بالجوع.
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