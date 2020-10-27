بعد تألقها على السجادة الحمراء.. أجمل صور إنجى كيوان

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تخرجت إنجى من الجامعة الأمريكية فى دبى، وتداول عنها أنها تمتلك مشروع خاص بها هناك وهو جاليرى لبيع الأنتيكات.
وتألقت إنجى بإطلالاتها فى مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، ونالت بها إعجاب متابعيها.
وبالرغم من ذلك تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتدائها البدلة الذهبية اللامعة التى كانت تتكون من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.
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