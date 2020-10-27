بلدة إيطالية تبيع عقارتها بـ يورو

وتطرح بلدة صقلية فى إيطاليا تلك البيوت فى مزاد علنى وسعرها يبدأ من يورو أو دولار وبضعة سنتات.

وحول آلية عملية البيع، قال رئيس البلدية، دومينيكو فينوتى "ستطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، فى تكرار للطريقة التى اعتمدتها مدينة سامبوكا فى صقلية، حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلا من دون معاينة مسبقة"، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

ويتم استثمار تلك المبانى فى تحويلها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو غيرها من المؤسسات التجارية بميزات وائتمانات ضريبية إضافية.

وخلال ذلك المزاد يمكن للمشترى الحصول على أكثر من منزل، ولكن بشرط وهو دفع وديعة ضمان بقيمة 3000 يورو، وتُسترجع عند الانتهاء من تجديد العقار خلال 3 سنوات.