وتطرح بلدة صقلية فى إيطاليا تلك البيوت فى مزاد علنى وسعرها يبدأ من يورو أو دولار وبضعة سنتات.
وحول آلية عملية البيع، قال رئيس البلدية، دومينيكو فينوتى "ستطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، فى تكرار للطريقة التى اعتمدتها مدينة سامبوكا فى صقلية، حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلا من دون معاينة مسبقة"، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
ويتم استثمار تلك المبانى فى تحويلها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو غيرها من المؤسسات التجارية بميزات وائتمانات ضريبية إضافية.
وخلال ذلك المزاد يمكن للمشترى الحصول على أكثر من منزل، ولكن بشرط وهو دفع وديعة ضمان بقيمة 3000 يورو، وتُسترجع عند الانتهاء من تجديد العقار خلال 3 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدة إيطالية تبيع عقارتها بـ يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.