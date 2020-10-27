الصداع وضيق التنفس .. أعراض نقص الحديد فى الجسم

ويؤثر نقص الحديد فى إنتاج الهيموجلوبين فى الجسم، وهو بروتين فى خلايا الدم الحمراء، التى حمل بها الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم.

وعند نقص الهيموجلوبين فى الجسم، يؤثر ذلك سلبيا على عضلات الجسم وأنسجته ناتجا عن ذلك معاناة الفرد من فقر الدم.

ويعد النظام الغذائى أحد العوامل الأساسية التى تعرض الفرد للإصابة بنقص الحديد، أو التهاب الأمعاء أو فقدان كميات كبيرة من الدم.

وهناك بعض العلامات التى تظهر معاناة الفرد من نقص الحديد، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز" منها:

- الإرهاق غير الطبيعى، وهو الشعور بالتعب نتيجة لقلة وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم وحرمانها من الطاقة.

- الشحوب فى مناطق مثل الوجه أو الأظافر بسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين فى الجسم.

- ضيق التنفس، حيث إن انخفاض مستويات الهيموجلوبين يعنى أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال.

- الصداع والشعور بالدوار، نتيجة لنقص الهيموجلوبين أى عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ نتيجة لتضخم الأوعية الدموية.

- تلف الشعر والجلد، نتيجة لتلقيهم كمية قليلة من الأكسجين فى الدم، ناتجا عنها جفافهما وتلفهما.