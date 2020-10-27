أطعمة مهمة لمرضى الكبد

ويؤدى الكبد بعض المهام الأساسية التى منها إزالة الفضلات من الجسم، وتحطيم وتنظيم الدهون والكربوهيدرات فى الدم وإزالة السموم منه وتنشيط الإنزيمات، وفقا لما جاء فى موقع "تايمز أوف إينديا".

وتوجد بعض الأطعمة التى تساعد على التخلص من سموم الكبد، أهمها الأطعمة الغنية بالألياف، لأهميتها على صحة الكبد فهى تخفض من مستوى السكر المترسب فى الكبد ومنها القمح ودقيق الشوفان والشعير والخضراوات والفواكه.

كما يتخلص الشاى الأخضر من الدهون المتراكمة فى الكبد لغناه بمضادات الأكسدة كما يحسن من أدائه.

وتعمل الحمضيات على تطهير الكبد وتعزيز إنزيمات إزالة السموم، لذلك ينصح بتناول التفاح والأفوكادو والعنب والبرتقال.

ويساعد الجوز الغنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية من إزالة السموم مما يجعلها مفيدة للكبد لأنها تطهر الكبد وتزيل السموم منه.

وشدد الأطباء على أهمية الخضراوات الخضراء فى طرد السموم من الكبد، ومنها السبانخ والقرنبيط والبروكلى.