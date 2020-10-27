وأجرت شركة أبل اختباراتها من خلال سقوط أيفون 12 وأيفون 12 برو على رصيف خشن من ارتفاع ستة أقدام فى الهواء، وأظهرت النتائج تحمل أيفون 12 السقوط مقارنة بعائلات أيفون 11. حيث تأتى عائلة أيفون 12 بتصميم جديد فهو مكون من بحواف مستديرة ودرع خزفى يزيد من انخفاض الخطر بمقدار أربعة أضعاف. ويضيف الدرع مزيدًا من الحماية باستخدام خطوة بلورة جديدة ذات درجة حرارة عالية تنمى بلورات نانو سيراميك داخل مصفوفة الزجاج، مما تحميه من الخدوش والكسور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درع خزفى لحماية أيفون 12 من الخدوش والكسور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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